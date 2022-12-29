Dilan Çiçek Deniz'in Omzu Çıktı

Thor Saevarsson ile Romanya'da olan D ilan Çiçek Deniz 'in yaptığı ani bir hareketle omzu çıkınca, kolu askıya alınmıştı.

Yıllarca voleybol oynayan 26 yaşındaki oyuncunun, sık sık çıkan omzu nedeniyle bu sporu bırakmak zorunda kalmıştı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdi de evinde kapıya çarptı. Üçüncü kez omuzu çıkan oyuncunun kolu askıya alındı. Çocukluğundan beri hipermobilite hastası olan Deniz, omzu çıkmasına rağmen yer aldığı Amadeus oyununu sergiledi.