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Dilan Çiçek Deniz'in Omzu Çıktı
Dilan Çiçek Deniz ile kendisinden 11 yaş büyük ayrıldığı sevgilisi Thor Saevarsson, geçen yıl Romanya'ya gitmişti. Ünlü oyuncunun başına burada bir kaza gelmiş, omzu çıkmıştı. Dilan Çiçek Deniz'in yine omzu çıktı.
Thor Saevarsson ile Romanya'da olan Dilan Çiçek Deniz'in yaptığı ani bir hareketle omzu çıkınca, kolu askıya alınmıştı.
Yıllarca voleybol oynayan 26 yaşındaki oyuncunun, sık sık çıkan omzu nedeniyle bu sporu bırakmak zorunda kalmıştı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdi de evinde kapıya çarptı. Üçüncü kez omuzu çıkan oyuncunun kolu askıya alındı. Çocukluğundan beri hipermobilite hastası olan Deniz, omzu çıkmasına rağmen yer aldığı Amadeus oyununu sergiledi.
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