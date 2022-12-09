Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson Arasındaki Kriz Bitmiyor

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson arasındaki krizler bitmiyor. İkili, önceki gün dövmeleriyle gündeme gelmişti. İkili, birlikte olduğu dönemde göğüslerine şimşek dövmesi yaptırmıştı. Çiçek'in dövmesini sildireceği iddialarından sonra Thor, şimşek üzerine sevgilisinin isim ve soyisimlerinin baş harfleri olan DÇD harflerinden olan dövmesini yayınlayıp, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi silmeyeceğini ima etmişti.

Takvim gazetesinin haberine göre; ikili bu defa kira yüzünden karşı karşıya geldi. Oyuncu, yönetmenden ayrılıp, Göktürk'teki kütük evde kalmaya devam etti. Ama iddiaya göre; İzlandalı aşkı bir yıllık kirayı peşin verdi. Oyuncu da geri ödemek içni 600 bin TL'lik kredi çekti.