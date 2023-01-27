Dilan Çiçek Deniz ile Taro Emir Tekin Aşk mı Yaşıyor? İlk Açıklama Geldi

Dilan Çiçek Deniz, geçen aylarda İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan ayrılmıştı. Deniz'in Beşitaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin ile Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin, Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

İddialara göre geçtiğimiz günlerde Çiçek'le güzel oyuncunun evinin bulunduğu Göktürk'te baş başa görüldüğü söylenmişti. İkili, geçtiğimiz senelerde de aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikili yalanlamıştı. Deniz, Taro Emir Tekin'le aşk karesini, "Kardeş" yazarak, aşk iddialarını yalanlamış oldu.