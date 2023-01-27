Son Dakika
Dilan Çiçek Deniz ile Taro Emir Tekin Aşk mı Yaşıyor? İlk Açıklama Geldi
Geçen aylarda İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan ayrılan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Taro Emir Tekin'le ayrıldığı açıklanmıştı. İkiliden ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Dilan Çiçek Deniz, geçen aylarda İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan ayrılmıştı. Deniz'in Beşitaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin ile Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin, Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.
İddialara göre geçtiğimiz günlerde Çiçek'le güzel oyuncunun evinin bulunduğu Göktürk'te baş başa görüldüğü söylenmişti. İkili, geçtiğimiz senelerde de aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikili yalanlamıştı. Deniz, Taro Emir Tekin'le aşk karesini, "Kardeş" yazarak, aşk iddialarını yalanlamış oldu.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Beşiktaş
|19
|38
|4. Başakşehir
|19
|37
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|19
|28
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Valencia
|17
|20
|13. Espanyol
|18
|20
|14. Almeria
|18
|19
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6