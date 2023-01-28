Dilan Çiçek Deniz Aşk Hayatıyla İlgili Konuştu

Arkadaşını beklediğini söyleyen Deniz, “Kız arkadaşımı almaya geldim. Beraber yemeğe geçeceğiz” dedi. Projelerinden de bahseden oyuncu, “Amadeus tiyatro oyunumuz devam ediyor. Bir de bir dergide yazı yazıyorum” dedi.

Muhabirlerin “Yıllardır şiir de yazıyorsunuz. Düşünüyor musunuz şiir kitabı çıkartmak?” sorusuna “Düşünüyorum tabii ki. Şiirler yazmaya da devam ediyorum. Ama kitap ilerleyen zamanlarda çıkartırım" yanıtını verdi. Sevgilisi Thor Saevarsson'dan ayrıldıktan sonra pek ortalıkta görünmeyen Deniz, aşk hayatının sorulması üzerine “Hayatımda kimse yok. Böyle iyi şu an" diye cevap verdi.