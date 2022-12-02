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Dila Uzun'dan yeni şarkı 

Dila Uzun’un “Sabahlara Kadar” isimli teklisi Noah Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Magazin 02.12.2022, 20:45 Emrah
Dila Uzun'dan yeni şarkı 

Yeni nesil müziğiyle dikkatleri üzerine çeken söz ve besteleriyle olduğu kadar yorumculuğuyla da beğeni toplayan genç şarkıcı Dila Uzun, kendi imzasını taşıyan “Sabahlara Kadar” şarkısıyla bir kez daha müzikseverlerle buluştu. Dila’nın kendine has vokali ve bestesiyle Doğu, Batı sentezinin buluştuğu şarkısının düzenlemesini İlkay Şencan video klibinin yönetmenliğini ise Alişan Günay Yıldırım üstlendi. 

KORKUSUZ VE CESUR DİLA! 

Genç şarkıcı şarkısıyla ilgili olarak “Sabahlara Kadar” bugüne kadar yazdığım şarkılar arasında iddialı anlatımıyla bana sınırlarımın dışına çıkabileceğimi gösteren bir şarkı oldu. Bundan sonra da müziğimle daha korkusuz ve cesur bir Dila olacak" dedi. 

DİLA UZUN KİMDİR? 

Üsküdar Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümü mezunu olan ve İngiltere University of Worcester’da erasmus yapan genç ve yetenekli sanatçı Dila Uzun, müzik yolculuğuna ilk olarak 19 yaşından beri GarageBand’de alt yapılar oluşturarak üstüne İngilizce sözler yazıp, besteleyip, söyleyerek başladı.   

Febyo Taşel‘in Ev Yapımı Müzik albümünde yer alan Tual’in “Tiryakinim” adlı şarkısını yeniden yorumlayan, Emrah Karaduman ile yaptığı feat çalışması “Güllerim Soldu” ve “Kovala” isimli filmin soundtrack çalışmasında Sansar Salvo ile yaptığı şarkıyla da beğeni toplayan Dila Uzun, geçtiğimiz yıl “İlkbahar” ve “Uyku” isimli teklilerini yayınlamış ve müzikseverlerin dikkatini çekmişti.

#Dila Uzun #Magazin #Snobmagazin
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