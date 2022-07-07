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Dila Tarkan'a Büyük Şok! Çocuğu Olduğu Ortaya Çıktı

Sosyetik güzel Dila Tarkan, geçtiğimiz aylarda iş insanı Dağhan Doğruer ile evlenmşti. Yeni evlenen Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldı. Dağhan Doğruer'in ilişki yaşadığı Mina Safavi 100 bin TL'lik nafaka istiyor. İşte detaylar...

Magazin 07.07.2022, 10:19 07.07.2022, 10:30 arif hür
Dila Tarkan'a Büyük Şok! Çocuğu Olduğu Ortaya Çıktı

Dila Tarkan, 2019’dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer’den şubatta Miami’de evlilik teklifi almış, martta Yunanistan’da mutluluğa imza atmıştı.

Dila Tarkan’ın hamile olduğunu haberini de ilk kez Snob Magazin duyurmuştu. 

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Tarkan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Dila Tarkan, "Bebeğin cinsiyeti erkek" dedi.

Hamileliğinde yedinci ayına girmek üzere olan sosyetik güzel, ardından "Doğum kısmetse 25 Eylül gibi..." ifadelerini kullandı.

MEĞERSE ÇOCUĞU VARMIŞ!

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken şoke eden bir olay yaşandı.

Dağhan Doğruer hakkında Mina Safavi ile evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldı. Safavi'nin hamilelik haberini paylaştığında Doğruer'in yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırmasını istediği iddia edildi.

NAFAKA ÖDEMESİ TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun 4 Ocak 2021 tarihli, 'yüzde 99,99 ihtimalle' biyolojik babası olduğuna ilişkin raporuna göre; Shaylin'in Doğruer'in kızı olduğuna, bu şekilde nüfus kayıtlarına tesciline karar verdi.

Mahkemenin 8 Mart 2021 tarihli babalık tescili davasından sonra Safavi, baba Dağhan Doğruer'in kızı için nafaka ödemesi talebiyle ikinci davayı açtı. Dava dilekçesinde Shaylin Doğruer'in yaşam masraflarına babası Dağhan Doğruer'in de katılması istendi. Mina Safavi'nin 2004 yılından itibaren Londra'da yaşamını sürdüren bir İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen dilekçede, çeşitli firmalarda çalışarak geçimini sağladığı, son olarak yaklaşık 2 bin pound maaş ile Londra'daki Tiffany & Co merkez ofisinde pazarlama ve satış uzmanı olarak çalıştığı anlatıldı. Safavi'nin kızına bakabilmek için bir süredir çalışmadığı da belirtildi.

"KÜRTAJ OLMASINI İSTEDİ, DESTEK OLMADI"

Safavi'nin Dağhan Doğruer ile 2018 yılında tanıştığı, aynı yılın temmuz ayında Londra'da cinsel birliktelik yaşadığı, bir süre sonra da hamile olduğunu öğrendiği anlatıldı. Safavi'nin hamileliğini paylaştığında ise Doğruer yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Safavi'nin hamileliğini sonlandırmayacağını açıklamasından sonra ise, Doğruer'in tavrında hiçbir değişiklik olmadığı belirtilerek, bir kez bile görüşmediği, hiçbir destekte de bulunmadığı bildirildi.

"BEBEKLE DOĞRUER'İN AİLESİNE GELDİ GERİ ÇEVRİLDİ"

Safavi'nin bu süreçte ailesinden de destek görmediği ve bu nedenle hamileliğini tek başına geçirmek durumunda kaldığı ifade edildi. Shaylin'in 27 Mart 2019'da Londra'da Chelsea Hastanesi'nde dünyaya geldiği ancak, bu mutlu ana bile tam anlamıyla sevinemediği, bebeğiyle tek başına geçirdiği 4 ay, çaresiz ve mağdur hissettiği ifade edildi.

Mina Safavi'nin 4 ay sonra İstanbul'a gelerek Doğruer'in ailesine kızını göstererek desteklerini istediği, ancak bu talebinin de karşılık görmediği ifade edildi.

AYLIK 100 BİN TL NAFAKA İSTEDİ

Safavi'nin bu nedenle yargı yoluna başvurduğu ve babalığın tespit edilmesi istemiyle ile dava açtığı anlatılan dilekçede, mahkemenin babalığın tescili yönünde verdiği kararın da kesinleştiği belirtildi.

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Bu karar üzerine nafakaya katılma talebiyle dava açıldığı belirtilen dilekçede, Doğruer'in aylık 5 bin pound (100 bin TL) ödemesi istendi. Nafakanın her yıl 1 Ocak tarihiden itibaren çocuğun gelişimi ve İngiliz para birimi dikkate alınarak belirlenecek oranda arttırılması da talep edildi.

DİLA TARKAN KİMDİR?
Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne; Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmektedir.

Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile evlidir.

DAĞHAN DOĞRUER KİMDİR?
Dağhan Doğruer, 1993 yılında doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer, sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.

#Dila Tarkan #Dağhan Doğruer #snob magazin #haber #Magazin
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