Dikkat! Pusette Kedi Var

7 aylık kedisi Wolfie’yi pet pusetinde, 5 aylık kedisi Cassie’yi de anne kucağında taşıyan Esra Sönmezer, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz ay yaptığı “Evlenirsem asla bir erkeğe hizmet etmem, mutfağa girmem” açıklamasıyla gündem olan güzel oyuncu, “Sadece bu iki aşkım için mutfağa girerim. Çünkü onların dili yok ve bakıma muhtaçlar" dedi.



