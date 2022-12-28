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Didem Soydan Paylaştığı Fotoğrafla Olay Yarattı
Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Transpran kombin giyen ünlü modele binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. İşte haberin detayları...
Didem Soydan, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Burak Deniz'le ayrıldığı iddia edilen model, transpran kombiniyle gündem oldu.
Deniz'le evleneceği söylenirken ayrıldıkları belirten Soydan'ın karesi, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Modele takipçileri yüzlerce yorum yaparken, kalp ve alev emojileri gönderdi.
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