Didem Soydan ile Burak Deniz İkinci Kez Ayrıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Deniz ile Didem Soydan beraberliklerine geçen aylarda bir şans daha vermiş ve barışmıştı. İki haftadır görüşmeyen ikiliden Burak Deniz, ayrılık sonrası menajeriyle çok merak ettiği İzlanda’ya gitti ve birkaç gün kafa dinledi.

Deniz’in Serenay Sarıkaya’yla sette başlayan yakınlığının ilişkiye dönüp dönmeyeceği de merak konusu…