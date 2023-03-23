Didem Soydan'dan Oyunculuk İtirafı

Didem Soydan, önceki akşam Karaköy Root adlı mekanın en üst katında düzenlenen bir markanın lansmanına katıldı.

Soydan, giymiş olduğu kıyafeti ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Didem Soydan, "Bizim kendi markamızla başka bir markanın ortak lansmanını yaptık. Bu da onun kutlama gecesi. Ben olmazsam olmazdı. Her zamanki gibi. Başka markalarla yeni sezon çekimleri yapıyorum. Benim 20 yıllık arkadaşım Umut Eker, bütün tasarımları o yapıyor. Onunla iyi bir ikiliyiz. Umutla birlikte kendi markamız var tam beş yıl oldu" dedi.

"BEN O YETENEKTE DEĞİLİM"

Türkiye'nin önde gelen mankenleri arasında gösterilen Didem Soydan, "İyi bir modelsiniz ama size hiç oyunculuk teklifleri geliyor mu? Oyuncu olmayı hiç düşündünüz mü?" sorusuna gülümseyerek yanıt veren model, "Evet, çok geliyor. Ben oyuncu olmadığım için eğitimin ve yeteneğim olmadığından bulaşmıyorum. Herkes sevdiği bildiği işi yapsın. Eğitim almadan oyunculuk yapanda var tabii. Zamanında bir dizi yaptım ama ben o yetenekte değilim maalesef. Bu gönül işi, ben modelliği gönülden yapıyorum. Onlarda oyunculuğu gönülden yapıyorlar. Gönlüm modellikten yana" diye konuştu.