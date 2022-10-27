Didem Soydan'dan İddialara Cevap!
38 yaşındaki model Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Burak Deniz ile aşk yaşayan Soydan, 'çıktıkları her yemekte hesabı sırayla ödeme kararı aldılar' haberlerine cevap verdi. İşte ünlü mankenin açıklaması...
Paris tatillerinin güzel geçtiğini söyleyen Didem Soydan, "Harika bir hafta geçirdik. Çok eğlendik ve bol bol gezdik. Sosyal medyadan paylaşımları görmüşsünüzdür zaten. Burak ile harika zaman geçiriyorum, mutluyum" cümleleri ile sevgilisine övgüler yağdırdı.
Didem Soydan ile Burak Deniz'in artan mekan fiyatlarına sıralı çözüm bulduğu öne sürülmüştü. Ünlü çiftin, çıktıkları her yemekte hesabı sırayla ödeme kararı aldığı gündeme gelmişti.
"BUNUN SIRALAMASINI YAPMADIK"
Bu iddiaya yanıt veren Soydan, "Bunun sıralamasını hiç yapmadık. İkimizin de ödediği oluyor. Bir gün ben ödediysem bir daha ben ödeyebiliyorum. Ya da Burak ödediyse bir kez daha o ödeyebiliyor. Haberlere güldük" dedi.
DİDEM SOYDAN KİMDİR?
Didem Soydan, 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni olan Didem Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiştir.
2022 yılı itibarıyla 38 yaşında olan Didem Soydan, 1.76 metre boya ve 54 kiloya sahiptir. 1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenmiş olan Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyum almıştır. Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkmayı başaran ilk Türk mankendir.
Didem Soydan, oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşamaktadır.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4