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Didem Soydan'dan Eski Sevgilisi Burak Deniz Hakkında Flaş Açıklama
Ünlü model Didem Soydan, geçtiğimiz haftalarda evlenecekleri iddia edilen ünlü oyuncu Burak Deniz ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Soydan, eski sevgilisi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
Didem Soydan, Nişantaşı Ahali adlı mekandaydı.
Model, "Çekimler devam ediyor. Çok yoğun bir süreç var, çok çalışıyorum. Anlaşmalı olduğum markanın yeni sezon çekimi için tekrardan saçımı sarıya boyattım. Öyle bir döneme girdik ki 2023 ile beraber anlaşmalar çekimler yenilendi" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Burak Deniz ile sessiz sedasız ayrılık kararı alan Soydan, biten ilişkisi hakkında, "Biz kocaman insanlarız. İlişkiler yaşanır ve biter. Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde" diye konuştu.
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