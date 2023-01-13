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Didem İdolümdür
Oryantal Peyker Ergin, önceki akşam Yeni Gazino’da performans sergiledi.
Uzun yıllar dans eğitimi alan Peyker Ergin, oryantal figürlerle süslediği sahne performansıyla kendisini izleyenlerden büyük alkış aldı.
Ünlü oryantal Didem’in hocası olduğunu açıklayan Ergin, “Benim dansı sevme sebeplerimin başında gelir. Kendisinden çok şey öğrendim. Didem benim hocam, idolümdür” diye konuştu.
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