Devrim Özkan'dan Özel Açıklamalar 

Bu hafta sonu Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterine hayat veren başarılı yıldız Devrim Özkan ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Show TV’nin fenomen haline gelen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin Songül’ü Devrim Özkan, dizi ile başarısına başarı katarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sevilen oyuncu bu hafta sonu Ömür Sabuncuoğlu’na hem diziye dair çok özel açıklamalar yaptı, hem de özel hayatı hakkında hiç bilinmeyenleri anlattı.

"ÇOK GÜZEL İLERLİYORUZ"

Gelsin Hayat Bildiği Gibi başladığı andan itibaren seyircinin beğenisini kazandı ve çok ilgi gördü. Devrim Özkan bu başarının altındaki nedeni şu şekilde açıkladı: “Temeli tabii ki hikaye. Gani Müjde bize çok güzel bir hikayeyle geldi. Bütün karakterlerin arka planı çok doluydu, hikayeleri çok kuvvetliydi. Benim karakterim de bana çok hitap eden bir karakter oldu. Sanıyorum diğer oyuncu arkadaşlarıma da böyle hissettirdi hikaye ki herkes işine dört elle sarıldığı için bence şu anki durumumuzdayız. Oyuncuların hikayeye, ekibine inanması çok önemli. İnandıktan sonra zaten böyle şeyler oluyor. Bize de böyle bir şans verildi, bu yüzden çok güzel ilerliyoruz."

"SONGÜL İLE ÇOK ORTAK ÖZELLİĞİM VAR"

Dizinin Songül Payaslı’sı izleyici tarafından çok seviliyor. Devrim Özkan, gözü kara Songül Komiser ile çok ortak özelliği olduğundan şu şekilde bahsetti: “Songül ile çok ortak özelliğim var. İkisi de gözü kara, ben de öyleyimdir. Hırslıyımdır. Daha doğrusu yapmayı istediğim bir şey olduğunda onun için sonuna kadar gitmeyi severim. Songül de böyle bir kadın.” Devrim Özkan ayrıca çok severek dahil olduğu projede artık biraz Songül’e benzemeye başladığını itiraf etti.

Devrim Özkan, Songül’ün değiştirmek istediği tek özelliğinin fevriliği olduğunu ifade ederken kendisinin de fevri biri olduğunu şu sözlerle belirtti: “Fevri hareketleri çok var Songül’ün ama ben de fevriyim. Devrim de fevri olduğu için onu nasıl değiştireceğimi bilmiyorum ama fevriliğini değiştirirdim. Geri kalan her şeyi neşesi, heyecanı, enerjisi çok güzel. Hiçbir şeyine dokunmazdım ben öyle seviyorum onu.”

"BİR SÜRÜ İNSANA DOKUNABİLMİŞ OLMAK ÇOK KIYMETLİ"

Gelsin Hayat Bildiği Gibi ile kariyerindeki yükselişi hızla sürdüren Devrim Özkan, sokağa çıktığında hissettiği farkı özel bir anısını paylaşarak anlattı: “Geçen karavandan çıktım sete gidiyorum, tam arabaya bindim bir tane çocuk geldi karşıma ve bana şey dedi, ‘Sen ağlayınca çok duygulanıyorum.’ O kadar tatlıydı ki, onun kalbine dokunabilmiş olmak ve onun gibi bir sürü insana dokunabilmiş olmak çok kıymetli.”

"PARTNER UYUMU ÇOK ÖNEMLİ"

Sadi ile Songül Payaslı çifti şüphesiz sezonun en sevilen, en dikkat çeken çiftlerinden oldu. SadGül çifti hem ekranların, hem sosyal medyanın gözdesi. Devrim Özkan, hem dizinin hem karakterinin gördüğü ilginin bir sebebinin de partner uyumundan kaynaklandığını şu sözlerle ifade etti: “Bu işimdeki partnerim Ertan Saban inanılmaz bana katkıları olan bir insan oldu. Onun da çok büyük bir payı var şu anki başarımızda. Sadi Payaslı-Songül Payaslı, ikisi inanılmaz güzel çift oldular. Çok iyi anlaşan iki insan. Anlaşamadıkları konumda da çok iyi anlaşmanın yolunu bulabilen iki insan oldular.”

12 YAŞINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ile ilgili özel açıklamalarının yanı sıra hayatına dair hiç bilinmeyenleri ilk kez Show TV ekranlarında Ömür Sabuncuoğlu ile paylaştı. Küçükken veteriner olmak istediğini ancak sporla da çok ilgili olduğunu belirten Devrim Özkan, ablasının hayatındaki kararlarda çok önemli bir yeri olduğu söyledi. Küçükken atletizm ile ilgilenirken 12 yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından 1 ay boyunca yürüyemediğini, bacağında dizden bileğine kadar lifleri koptuğunu ve bu sebeple atletizmi bırakmak zorunda kalıp judoya geçtiğini anlattı.

"ÇOK YALNIZ BAŞLADIM EN BAŞTA"

Üniversitede her şeyi bırakıp İstanbul’a oyunculuk için taşınan Devrim Özkan, başlarda ailesinin tepkisiyle karşılaştığını ve İstanbul’da tek başına zorluk yaşadığını açıkladı: “Genç bir kızın İstanbul’da yaşamaya çalışması çok zordu. Çünkü o an sadece arayabileceğim beş ay önce yeni tanıştığım menajerim var ve bu kadar her şey. Kedimle konuşuyorum sabaha kadar, dertleşiyorum. Gerçekten yalnızlığı bilirim dediğim yer orası aslında. Çok yalnız başladım en başta.”

"DEVRİM ÖZKAN’IN GALATASARAY AŞKI"

Devrim Özkan’ın bir diğer bilinen özelliği ise Galatasaray’a olan aşkı. Bu sevgisinin babasından geldiğini belirten güzel oyuncu, “Babam benim çok koyu Galatasaray’lıdır. Bizim bütün aile zaten öyledir. Babamın ben çok küçükken Milas’ta bir Galatasaray kulübü vardı hatta o dönemden bir videom da var. Tabii ki bir holigan değilim ama gerçekten seviyorum. Daha doğrusu stresimi alıyor benim Galatasaray’la ilgilenmek.” dedi.