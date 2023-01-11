Devrim Özkan'dan Kötü Haber

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yer alan Devrim Özkan 'ın babası trafik kazası geçirdi.

Oyuncu, babasının elinden tuttuğu kareyi Instagram'dan yayınladı. Özkan, daha sonra Twitter'dan açıklama yaptı.

Oyuncu, "Merhabalar, arayan soran tüm herkese teşekkür ederim. Babam önemli bir trafik kazası geçirdi maalesef... Ama şükür ki şu an durumu iyi diyebiliriz... Bolca duaya ihtiyacımız var sadece en güzel şekilde toparlayabilmemiz için" diye yazdı.