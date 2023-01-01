Derya Uluğ Parasını Bakın Ne Yaptı?

şarkıcı son olarak Muğla-Akyaka’dan 500 metrekarelik bir arsa satın aldı. Müzik dünyasının en çok konser veren isimleri arasında yer alan Derya Uluğ , kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih edenlerden. Ünlüson olarak Muğla-’dan 500 metrekarelik bir arsa satın aldı.

STÜDYO YAPTIRACAK

Derya Uluğ, 3 milyon lira ödediği arsaya “Kanada tipi” villa yaptırmayı planlıyor. Ünlü yorumcu, evinin içine bir de müzik stüdyosu kurduracak ve yeni şarkılarının kayıtlarını orada yapacak. (Hürriyet)