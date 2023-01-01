Derya Uluğ Parasını Bakın Ne Yaptı?
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Akyaka’dan 3 milyon liraya arsa satın aldı. Şarkıcı buraya içinde stüdyosu da bulunan bir villa yaptırmayı planlıyor. İşte haberin detayları...
Müzik dünyasının en çok konser veren isimleri arasında yer alan Derya Uluğ, kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih edenlerden. Ünlü şarkıcı son olarak Muğla-Akyaka’dan 500 metrekarelik bir arsa satın aldı.
STÜDYO YAPTIRACAK
Derya Uluğ, 3 milyon lira ödediği arsaya “Kanada tipi” villa yaptırmayı planlıyor. Ünlü yorumcu, evinin içine bir de müzik stüdyosu kurduracak ve yeni şarkılarının kayıtlarını orada yapacak. (Hürriyet)
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