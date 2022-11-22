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Derya Uluğ 25. yıl için söyledi
Gloria Hotels & Resorts kuruluşunun başarılara imza attığı 25. yılını özel bir davetle kutladı. Geniş bir davetli kitlesinin katılımıyla gerçekleşen özel gecede son yılların sevilen ismi Derya Uluğ sahne aldı.
Unutulmaz anları lüks ve konforla buluşturan Gloria Hotels & Resorts sektörde adını altın harflerle yazdırdığı 25 yılı geride bırakırken, başarılarla dolu geçen 25. yılını özel bir davetle, iş ortaklarının ve basın mensuplarının katılımıyla kutladı.
Bu özel gecede Türkçe Pop müziği yükselişe geçen ismi Derya Uluğ sahne aldı. Sevilen şarkılarını güçlü sahne performansıyla birleştiren Uluğ, tüm davetlilere keyifli anlar yaşattı.
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