Derya Uluğ 25. yıl için söyledi 

Unutulmaz anları lüks ve konforla buluşturan Gloria Hotels & Resorts sektörde adını altın harflerle yazdırdığı 25 yılı geride bırakırken, başarılarla dolu geçen 25. yılını özel bir davetle, iş ortaklarının ve basın mensuplarının katılımıyla kutladı.

Bu özel gecede Türkçe Pop müziği yükselişe geçen ismi Derya Uluğ sahne aldı. Sevilen şarkılarını güçlü sahne performansıyla birleştiren Uluğ, tüm davetlilere keyifli anlar yaşattı.



