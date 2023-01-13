Derya Bedavacı’nın Sahne Şıklığı

Sevenlerinin karşısına Siyah yeşil elbise tonlarında bir elbise tercih eden Derya Bedavacı, şıklığı ile de göz doldurdu. Son çıkarttığı “Hüzün Maskesi” ile dijital platformda büyük başarılara imza atan Bedavacı, sahnesinde sevenleriyle birlikte seslendirmeyi de ihmal etmedi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Derya Bedavacı, 19 Ocak Perşembe günü tekrar Muamma Plus’da sevenleriyle buluşacak.

