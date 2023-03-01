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Depremzede Çocukları Yalnız Bırakmadılar!
Ümit Kantarcılar ve Birand Tunca, geçtiğimiz haftalarda birçok ilimizi sarsan depremin ardından bölgede yaşayan halka yardımcı olmak ve yanlarında olmak amacıyla Gaziantep'e gittiler.
Gittikleri günden itibaren birçok insana yardımları dokunan oyuncular Ümit Kantarcılar ve Birand Tunca, çocukları da mutlu etmek adına kaldıkları süre içerisinde oyuncaklar dağıtarak ve pamuk şekerler yaparak destek oldular.
Çocuklarla oyunlar oynayan ve destekçileri olan Kantarcılar ve Tunca duygu dolu anlar yaşadılar.
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|22
|37
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|21
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|21
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|22
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|25
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|22
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|22
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|21
|17
|17. Gençlerbirliği
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|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
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|21
|40
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|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
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|22
|32
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|21
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|20
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|11. Aston Villa
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|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
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|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
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|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
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|22
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|20
|21
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|20
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|20
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