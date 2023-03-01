Depremzede Çocukları Yalnız Bırakmadılar!

Gittikleri günden itibaren birçok insana yardımları dokunan oyuncular Ümit Kantarcılar ve Birand Tunca, çocukları da mutlu etmek adına kaldıkları süre içerisinde oyuncaklar dağıtarak ve pamuk şekerler yaparak destek oldular.

Çocuklarla oyunlar oynayan ve destekçileri olan Kantarcılar ve Tunca duygu dolu anlar yaşadılar.



