Depremle İlgili Sözleri Tepki Çekmişti! “Konuşmak İstemiyorum”

Depremden sonra tüm Türkiye'nin yardım konusunda seferber olduğu şu günlerde ünlü oyuncu Merve Boluğur da afet bölgelerine gitmişti.

Türkiye'yi yıkan afetle ilgili ve Taha Duymaz'ın mesajıyla ilgili Boluğur’un “Allah mekanını cennet eylesin. Kaderin önünü geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor. Ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Biz insani olarak gerekeni yaptık. İşler durdu kardeş. Ülkede büyük bir deprem olayı söz konusu. İnşallah çalışacağız. Bir tane sinema ve reklam iş birliğim vardı ama şu an hayat durdu. Hayata devam ediyoruz çünkü bize de verilen bir ömür var. Nereye kadar eve kapanarak bunalım yaşayabiliriz?" sözleri tepki çekmişti.

Merve Boluğur, önceki akşam bir arkadaşı ile birlikte Bebek'teki Lucca çıkışında görüntülendi.

Çıkışta gazetecilere, "İyi akşamlar." diyen Boluğur, sorular karşısında, "Bu gün konuşmak istemiyorum." dedi ve ardından yoldan geçen taksiye binerek oradan ayrıldı.

