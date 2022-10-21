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Deniz Can Aktaş'tan Hafsanur Sancaktutan İtirafı!

Ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş, bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor. Önceki gün bir programa katılan Aktaş, "Evde yemeği Hafsanur ile birlikte yapıyoruz" dedi. Aktaş, evlilik açıklamasıyla da dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 21.10.2022, 15:04 21.10.2022, 15:25 arif hür
Deniz Can Aktaş'tan Hafsanur Sancaktutan İtirafı!

Deniz Can Aktaş, sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile gözlerden uzak birliktelik yaşıyor.

'Aslı Şafak’la İşin Aslı' adlı programa katılan Aktaş, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİRLİKTE YEMEK YAPIYORUZ"

Deniz Can Aktaş, "Evde yemeği kim yapıyor?" sorusuna "Biz bölüşüyoruz. Ben yemek yapmayı çok seviyorum, Hafsa da yemek yapmayı çok seviyor, ben yaptığım yemeğin içinde ne olduğunu bilmeyi çok seviyorum.

Yemek yemekten de çok keyif alıyorum, bu keyif sevdiğim insanla ikiye üçe katlanıyor, biz iş bölümü şeklinde yapıyoruz yemeği...  İşleri de bölüşüyoruz" cevabını verdi.

"EVLİLİK TEKLİFLERİNİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Pek çok kadın hayranını kendisiyle evlenmek istediğini de sözlerine ekleyen Deniz Can Aktaş, "İşimi iyi yapıyorum, böyle tepkiler alıyorum. 'Hadi evlenelim' desem evlenmezler, insanlar beğenilerini göstermek için yapıyorlar bunu.

Aldığım evlilik tekliflerini ciddiye almıyorum" ifadelerini kullandı.

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.

Şu sıralar 'Kasaba Doktoru' adlı dizide Ömer karakterini canlandırıyor.

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaktadır.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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