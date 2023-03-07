Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın Evleneceği Tarih Belli Oldu

Birsen Altuntaş'ın haberien göre; Deniz Çakır’ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal’la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı. Baykal’la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır’ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

OYUNU KAPALI GİŞE

Öte yandan Çakır’ın Sumru Yavrucuk’la sahneye çıktığı Tatavlada Son Dans isimli oyunu kapalı gişe gidiyor. 6-7 Eylül olaylarını konu alan oyunu Berfin Zenderlioğlu yönetiyor. Sesinin güzelliğiyle de bilinen oyuncu, Sertab Erener ve Kalben gibi ünlü isimlerle beraber Fecri Ebcioğlu’nun saygı albümünde Boşvermişim adlı şarkıyı seslendirdi.