Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'e Ağza Alınmayacak Sözler

Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmasından sonra eski partneri Deniz Akkaya, sosyal medyadan olay açıklamalar yaptı. Akkaya, Seren Serengil'in aynı aileden hem baba hem oğulla ilişki yaşadığını iddia etti. Akkaya'nın iddiasına göre; Serengil mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girdiğinde altına kaçırıyordu. Akkaya, Serengil'le ilgili çok uzun bir yazı kaleme alıp, hepsini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Seren Serengil, eski dostları Bircan Bali ve Arto ile büyük bir gerginlik yaşadıktan sonra yapımcıyla da arasını bozdu. Seren Serengil, geçtiğimiz hafta ise programdan mobing gördüğünü açıklayarak ayrılmıştı.

İşte Akkaya'nın Instagram'dan paylaştıkları: