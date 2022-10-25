Demet Tuncer Cumhuriyet’in 99. yılında Amerika’da sahne alacak

Demet Tuncer, 29 Ekim gecesi düzenlenecek baloda orkestrası United Thracians (Birleşik Trakyalılar) ile sahne alacak. Cumhuriyetimizin 99. Yılına yakışır bir repertuvar hazırlayan sanatçı, görkemli bir sahne performansı ile izleyenleri büyülemeyi amaçlıyor.

TACAWA’nın Kanada, Güney Kore, Tayland, Peru, Japonya, Meksika, Romanya ve Amerikan delegelerinin de katılacağı balonun biletleri satışa çıktığı ilk günden tükendi.

Seattle’da düzenlenecek balo için 2 aylık bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Tuncer; “Bir cumhuriyet kadını olarak Amerika’da sahne almak heyecan verici olsa da, Cumhuriyetimizin 99. yılında sahne alıp, bu büyük gururun parçası olabilmek, ülkemi, ülkemden kilometrelerce uzakta temsil etmek, şanlı bayrağımızı burada dalgalandırmak tarif edilmez duygular yaşatıyor. Bu heyecan, yılların sahne tecrübesi ile değerlendirilemeyecek kadar güçlü” dedi.

Yabancı delegelerin de katılacağı gecede Türkçe dışında Dünya müziklerini seslendirecek olan Tuncer; “Cumhuriyetimizin 99 yıllık köklü geçmişini, şanlı tarihini sahnede yabancı izleyicilerle paylaşacak olmaktan onur duyduğunu” dile getirdi.

