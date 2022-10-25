Demet Tuncer Cumhuriyet’in 99. yılında Amerika’da sahne alacak
Çocuklar Duymasın dizisindeki Amerikalı patroniçe Mary rolüyle Türk halkının gönlünde taht kuran oyuncu Demet Tuncer kariyerine Amerika’da devam ediyor. Tuncer, Amerika’nın köklü derneklerinden olan Türk Amerikan Derneği’nin (TACAWA) Cumhuriyetimizin 99. Yılı nedeniyle düzenleyeceği baloda sahne alacak.
Demet Tuncer, 29 Ekim gecesi düzenlenecek baloda orkestrası United Thracians (Birleşik Trakyalılar) ile sahne alacak. Cumhuriyetimizin 99. Yılına yakışır bir repertuvar hazırlayan sanatçı, görkemli bir sahne performansı ile izleyenleri büyülemeyi amaçlıyor.
TACAWA’nın Kanada, Güney Kore, Tayland, Peru, Japonya, Meksika, Romanya ve Amerikan delegelerinin de katılacağı balonun biletleri satışa çıktığı ilk günden tükendi.
Seattle’da düzenlenecek balo için 2 aylık bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Tuncer; “Bir cumhuriyet kadını olarak Amerika’da sahne almak heyecan verici olsa da, Cumhuriyetimizin 99. yılında sahne alıp, bu büyük gururun parçası olabilmek, ülkemi, ülkemden kilometrelerce uzakta temsil etmek, şanlı bayrağımızı burada dalgalandırmak tarif edilmez duygular yaşatıyor. Bu heyecan, yılların sahne tecrübesi ile değerlendirilemeyecek kadar güçlü” dedi.
Yabancı delegelerin de katılacağı gecede Türkçe dışında Dünya müziklerini seslendirecek olan Tuncer; “Cumhuriyetimizin 99 yıllık köklü geçmişini, şanlı tarihini sahnede yabancı izleyicilerle paylaşacak olmaktan onur duyduğunu” dile getirdi.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4