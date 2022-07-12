Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un nikah tarihi 28 Ağustos mu?
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 28 Ağustos Pazar günü evleneceği gündeme geldi.
Geçen günlerde düğün törenlerini aratmayan bir nişan töreniyle evlilik için ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusuydu. Ünlü çiftin 28 Ağustos Pazar günü evleneceği gündeme geldi.
Ancak bu tarihin şimdilik söylentiden ibaret olduğu ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oğuzhan Koç “Tarih belli değil maalesef… Kim nereden çıkardı 28’i biz de bilmiyoruz” dedi.
Demet Özdemir Disney Plus’ın “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin ardından bu hafta sonu Netflix’in “Aşk Taktikleri 2” filminin çekimlerine başlayacak. Bu kez Kıvanç Baruönü’nün yöneteceği filmin çekimleri ağustos ayında bitecek. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 14 Şubat’ta evlilik kararı aldıkları Sarıyer’deki masalsı otelde nikah masasına oturacak.
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