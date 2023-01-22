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Demet Özdemir ve Engin Akyürek Ödül Törenine Katılmak İçin Kaç Para Aldı?

Yakında izleyiciyle buluşacak Adım Farah dizisi oyuncuları Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards ödül törenine katıldı. İkilinin, katılım için yüksek ücret aldıklarını söyleniyor.

Magazin 22.01.2023, 14:40 22.01.2023, 14:49 sercan
Demet Özdemir ve Engin Akyürek Ödül Törenine Katılmak İçin Kaç Para Aldı?
Adım Farah dizisi oyuncuları Demet Özdemir ile Engin Akyürek, Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards ödül törenine katıldı. İkilinin tören alanında halktan ve basından büyük ilgi gördü.
Akyürek'in meslektaşları Burak Özçivit ve Can Yaman'ın yurt dışındaki ödülere ve açılışlara katılmasına rağmen, gelen bu tür davetleri geri çevirmesiyle biliniyordu.
Akyürek'in yüksek ücret aldığı iddia edilerek, törene katıldığı söyleniyor. Özdemir ve Akyürek'in ne kadar aldığı açıklanmazken, magazin kulislerinde yüksek ücret aldıkları konuşuluyor. İkili, geceden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşarak, ödül töreninin ismini paylaştı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlidir.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı.

2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

ENGİN AKYÜREK FİLMOGRAFİSİ

Rol Aldığı Diziler:

2004-2007 : Yabancı Damat : Kadir Sadıkoğlu : Yardımcı Karakter

2007-2008 : Karayılan : Nizipli : Yardımcı Karakter

2009 : Bir Bulut Olsam : Mustafa Bulut : Başrol Oyuncusu

2010-2012 : Fatmagül'ün Suçu Ne? : Kerim Ilgaz : Başrol Oyuncusu

2014-2015 : Kara Para Aşk : Ömer Demir : Başrol Oyuncusu

2017 : Ölene Kadar : Dağhan Soysür : Başrol Oyuncusu

2019-2021 : Sefirin Kızı : Sancar Efeoğlu : Başrol Oyuncusu

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

2006 : Kader : Cevat : Başrol Oyuncusu

2014 : Bi Küçük Eylül Meselesi : Tekin : Başrol Oyuncusu

2018 : Çocuklar Sana Emanet : Kerem : Başrol Oyuncusu

2019 : Bir Aşk İki Hayat : Umut : Başrol Oyuncusu

2022 : Yolun Açık Olsun : Başrol Oyuncusu

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