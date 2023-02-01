Flaş HaberLeyla Çiftkurt Evde Ölü Bulundu
Son Dakika
Demet Özdemir Tatil Fiyatlarını Fazla Bulunca Bakın Ne Yaptı?
Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç, geçen yıl Göcek’te tekne tatiline çıkmıştı. İkili bu yıl da tekne tatiline gitmek istedi ancak ücreti çok fazla geldi. Özdemir de çareyi tekne almakta buldu.
Oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz yaz eşi Oğuzhan Koç ile kiraladıkları tekne ile mavi tura çıkmıştı. Bu tatilin tadı damağında kalınca bu yıl yeniden tura çıkmak istedi.
Ancak tekne kiralarını çok yüksek bulan Özdemir tekne almaya karar verdi. Şu sıralar teknesi olan yakın arkadaşları aracılığıyla tekne arayışına girdi. Özdemir ve Koç, geçen yıl Göcek’in koylarını gezdiler. Ve baş başa romantik anlar yaşadılar. (Posta)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|21
|25
|10. Karagümrük
|20
|23
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Sivasspor
|21
|21
|14. Antalyaspor
|19
|21
|15. Giresunspor
|20
|21
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Kasımpaşa
|20
|19
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6