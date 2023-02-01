Demet Özdemir Tatil Fiyatlarını Fazla Bulunca Bakın Ne Yaptı?

Oyuncu Oğuzhan Koç ile kiraladıkları tekne ile mavi tura çıkmıştı. Bu tatilin tadı damağında kalınca bu yıl yeniden tura çıkmak istedi. Demet Özdemir , geçtiğimiz yaz eşiile kiraladıklarıile mavi tura çıkmıştı. Bu tatilin tadı damağında kalınca bu yıl yeniden tura çıkmak istedi.

Ancak tekne kiralarını çok yüksek bulan Özdemir tekne almaya karar verdi. Şu sıralar teknesi olan yakın arkadaşları aracılığıyla tekne arayışına girdi. Özdemir ve Koç, geçen yıl Göcek’in koylarını gezdiler. Ve baş başa romantik anlar yaşadılar. (Posta)