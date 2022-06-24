Demet Özdemir Müjdeli Haberi Verdi

Yakında isteme merasiminin olacağını söyleyen Demet Özdemir, "Bugün annem, ablam ve ailem için isteme alışverişi yapmaya geldim.

Şu an için inanın düğün tarihine dair net bir durum yok. İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ben de bugün setten çıkıp hızlıca alışveriş yapmaya geldim. Tarihi belirlediğimiz gün sizinle de paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Ayrıca güzel oyuncunun neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

'GELİNLİK' İTİRAFI

Henüz gelinlik seçmediğini belirten oyuncu, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim." dedi.

Hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." diyerek şaşırttı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.