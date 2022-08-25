Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! İşte ilk fotoğraflar

Düğün hazırlıklarına devam eden Demet Özdemir, bu akşam yakın arkadaşları ile Kına Gecesi yaptı. Ünlü oyuncunun özel gecesine ünlü isimler katılırken, kına yakıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.

Görüntülerde ağladığı görülen Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü ismin fotoğrafına ise yorum ve beğeni yağdı.

DÜĞÜN ERTELENDİ

Öte yandan ünlü çiftin yarın yapılacak düğünü son anda ertelendi. Sarıyer’deki bir otelde gerçekleşecek nikah, İstanbul’u etkisi altına alan yağmur nedeniyle 28 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Masrafları yaklaşık 4 milyon TL'yi bulacak törende çift mutluluğa 'evet' diyecek.

Çift kısa süreliği bir ayrılık yaşamış, ardından Oğuzhan Koç güzel oyuncuya 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmişti. Özdemir’in “evet” yanıtıyla hazırlıklara başlayan âşıklar, haziran ayında nişan yüzüklerini takmıştı.



