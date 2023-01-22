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Demet Özdemir'in Pozları Olay Yarattı
Demet Özdemir, Adım Farah dizisindeki partneri Engin Akyürek ile Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards ödül törenine katıldı. Özdemir'in pozları olay yarattı. İşte haberin detayları...
Adım Farah dizisi oyuncuları Demet Özdemir ile Engin Akyürek, Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards ödül törenine katıldı.
Özdemir, kırmızıda halıya çıkmadan önce çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.
Göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla kombin tercih eden oyuncu, hayranlarında övgü dolu mesajlar aldı.
Özdemir, halktan ve yabancı basından büyük ilgi gördü.
Oyuncu, gecenin yıldızları arasından gösterildi.
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