Demet Özdemir'in Acı Günü!

Geçtiğimiz ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir, aldığı acı haberle sarsıldı.

ACI HABERİ DUYURDU

Özdemir, anneannesi Naziye Yener'in vefat ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı dua emojisiyle paylaşan Özdemir herhangi bir açıklama yapmadı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Dünyayla Benim Aramda' adlı diziyle gündemde olan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlidir.