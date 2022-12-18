Demet Özdemir Hamile Mi?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos tarihinde İstanbul'da evlenmişti. Şarkıcı İzel, ikilinin fotoğrafını yayınlayıp, fenomen eseri 'Bebek' eserine yer vermesi akılları karıştırmıştı.

Şarkıda geçen, 'Bir sen, bir ben bir de bebek' sözü Özdemir'in hamile olduğu söylentisien yol açmıştı.

Özdemir, İzel'in paylaşamını sayfasına taşıyıp, "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil" yazdı.