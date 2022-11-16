Demet Özdemir'den Müjdeli Haber!

Magazin muhabirleriyle sohbet ettiği sırada yanına gelen çoğunluğu Orta Doğulu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Demet Özdemir, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Kendisiyle büyük sevinç içinde fotoğraf çektiren hayranlarına teşekkür eden güzel oyuncu, daha sonra ailesinin yanına giderek, gün boyu alışverişin keyfini çıkardı.

Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin 2. sezonunun önümüzdeki aylarda yayınlanacağı iddia edildi.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU

Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Dünyayla Benim Aramda' adlı diziyle gündemde olan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlidir.