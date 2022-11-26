Demet Özdemir'den Engin Akyürek Açıklaması

Demet Özdemir, Aslı Enver’in bebek beklediğini öğrendikten sonra affını istediği “Benim Adım Farah” dizisi için aldığı teklifle gündemde… Balon hastası oğlunu iyileştirmek için savaş veren bir annenin etkileyici hikâyesini anlatan dizi 03 Medya tarafından FOX’a çekilecek.

PLAN SUYA DÜŞTÜ

Recai Karagöz’ün yöneteceği dizide Farah’ın partneri için Aslı Enver’li günlerde Ozan Akbaba’yla görüşülmüş ancak Kasaba Doktoru uzayınca bu plan suya düşmüştü. Şimdi Demet Özdemir’in kiminle partner olacağı merak konusuydu.

Kulislerden sızan bilgiye göre O3 Medya son yıllarda “Sefirin Kızı” ve “Kaçış” dizileriyle “Yolun Açık Olsun” filmini beraber çektiği Engin Akyürek’le görüşüyor.

Dün akşam yakın dostu Fatma Toptaş’ın doğum günü kutlamasında görüntülenen Özdemir, konu hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK İSTERİM"

“Engin Akyürek’le yeni diziye mi başlıyorsunuz?” sorusuna Özdemir “Çok isterim. Yaptığım görüşmelerimi hiç saklamadım. Şu anda görüşülüyor ama bir şeye karar verilir. Şu anda spesifik bir şey de söylemeyeyim.

İmza atılma aşamasına geldiğinde ben her şeyi güzel bir şekilde dile getirebileceğim" ifadelerini kullandı. (tv100)

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Dünyayla Benim Aramda' adlı diziyle gündemde olan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlidir.