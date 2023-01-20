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Demet Özdemir'den Engin Akyürek Açıklaması
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yakında izleyiciyle buluşacak Adım Farah dizisinde hakkında açıklamalarda bulundu ve partneri ünlü oyuncu Engin Akyürek'i övdü. İşte haberin detayları...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Kafa Dergisi'nin 100'üncü yıl sayısı için verilen davete katıldı. Özdemir, yakında Engin Akyürek'le başrolünü paylaşacağı Adım Farah dizisinde hakkında konuştu. Özdemir, "Çok az kaldı. Birçok karakteri canlandıracağım. Engin Akyürek ile yeni tanışıyoruz. Daha beş gün oldu ama çok beğendiğim bir oyuncuydu zaten kendisi” dedi.
Sesi kısık olan Demet Özdemir, "Setten geliyorum. Sesim kısık, dramatik bir sahne çektik" şeklinde konuştu.
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