Demet Özdemir, Boşanacağı İddia Edilen Oğuzhan Koç'la İlgili Soruyu Pas Geçti

Türkiye’de Pantene tarafından gerçekleştirilen en büyük peruk bağışının deprem bölgesindeki kanser hastalarına öncelik verilerek yapılacağının duyurulduğu etkinlikte, markanın reklam yüzleri Demet Özdemir ve Demet Işıl, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ortaköy Feriye'de, Ayşe Arman’ın moderasyonuyla gerçekleşen etkinlikte P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Nesli Kılıçal, Marka Elçisi Demet Özdemir, Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ve Kanser Savaşçısı Influencer Demet Işıl konuşmacı olarak yer aldı.

Pantene Marka Elçisi Demet Özdemir, “Göster Saçlarının Gücünü” kampanyasında konuşarak, ''Pantene ve Pİ Kadın Kanserleri Derneği, güçlerini birleştirerek zorlu süreçlerden geçen birçok kadına gerçekleştirdiği peruk bağışları ile umut oldu. “Birlikte Daha Güçlüyüz” diyerek başladığımız bu iş birliğini güçlendiriyor ve beraber yeni bir yola çıkıyoruz. Deneyimleriyle herkese ilham veren güçlü kadın Demet Işıl ile hikayelerimizi anlatmaya devam ediyor, kanser hastalığı ve tedavi sürecinde herkes için örnek olan Demet Işıl’ın bana dailma ilham veren hikayesinin gücünü saçlarından alan tüm kadınlara da ilham olmasını diliyorum.” dedi.

"TAM HİSSETTİĞİM GİBİ BİR UYUM SAĞLADIK"

Engin Akyürek'le dizi projesi devam eden Özdemir, ''Dizi de rol gereği yüzüme lekelendirmede yapılıyor. Uzun bir süreden sonra makyaj yaptım o yüzden bi garip hissediyorum kendimi'' dedi. Engin Akyürek'le partner olması hakkında da konuşan Özdemir, ''Tam hissettiğim gibi güzel bir uyum sağladık. Birbirimizden çok güzel şeyler öğreniyoruz. Sadece Engin değil, oyuncu kadrosunda çok büyük isimler var. Setimiz bir okul gibi adeta'' dedi. Oğuzhan Koç ile evliliğinde zor günler geçirdiği konuşulan Özdemir, konun hatırlatılması üzerine, ''Birçok şey yazılıyor ama hiç konu hakkında konuşup bu anlamlı projeyi gölge getirmek istemem'' dedi.

"BU DURUMU SUİSTİMAL EDENLER OLUYOR"

Deprem bölgesinden paylaşım yapan ünlü isimlerin eleştiri almasıyla alakalı duyguları sorulan Demet Özdemir, ''Eleştirmek isteyen her türlü eleştirisinden geri kalmıyor zaten bu sadece depremle ilgili değil. Ben bu konuda ne kimseyi eleştiririm, ne de aferin derim. Bizler insanlığın gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ne fazla takdire, ne de çok fazla eleştiriye açık olmaması gereken bir konu bu. Bu geçtiğimiz süreci her anlamda suistimal edenler oluyor ne yazık ki. Tek bir amacın olması gerekir bu durumda o da, depremi yaşayan her insanımızın normal yaşantısına dönmesi için canla başla çalışmak'' dedi. Türkiye’de şimdiye kadar Pantene tarafından yapılan en büyük peruk bağışı ile kemoterapi sürecinde saçlarını kaybetmiş yüzlerce kadın kendi saçlarına tekrar kavuşana kadar peruk desteği alacak, ayrıca bağışlarda öncelik deprem bölgesinde ikamet eden veya afet nedeniyle göç etmek zorunda kalmış kemoterapi tedavisi gören kadınlara öncelik verilecek.