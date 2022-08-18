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Demet Evgar Anne Oldu
Sevilen oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu.
Magazin 18.08.2022, 09:12 18.08.2022, 09:15 tarkan abdullahoğulları
Anne bebek dostu Taksim Acıbadem Hastanesinde gerçekleşen doğuma Op. Dr. Hakan Çoker - Op. Dr. Selçuk Somer liderliğindeki doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan “Keşkesiz Doğum” ekibi eşlik etti. Doğum sonrası Demet Evgar ve Mavi bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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