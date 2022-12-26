Demet Akbağ Hastanelik Oldu

Aydınlıkevler oyunuyla izleyici karşısında olan Demet Akbağ, ameliyat oldu. Salih Bademci, Sinem Ünsal ve Burak Dakak'la başrolü paylaşan sanatçıya, arkadaşı Emel Müftüoğlu da destek verdi.

Hastane odasından Akbağ ile çektirdiği kareyi paylaşan şarkıcı, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yariın da koşu yarışına katılacağız beraber... Doktor Sarper Çetinkayaa sayesinde" yazdı.

Akbağ'a geçmiş olsun mesajları yağdı.