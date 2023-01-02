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Demet Akalın’dan Tam Not Aldı!
Güzelliği ve güçlü sesi ile 2022 yılının en dikkat çeken isimlerinden olan Merve Demir, yılbaşı gecesi 2 ayrı mekanda sahne aldı.
İlk önce Sahne İstanbul’da Demet Akalın’dan hemen önce, ardından da 2023’e Gazino Bahçeşehir sahnesinde giren güzel şarkıcı Merve Demir, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sahne İstanbul’un kulisinde Demet Akalın’la sohbet eden güzel şarkıcıya Akalın tam not verdi: “Dinledim seni, çok güzel sahne yaptın. Aferin, ağzına sağlık... Şimdi başka yere mi gideceksin bi de... Vallahi bravo...” Akalın’ın bu güzel sözlerine Demir “Çok teşekkür ederim Kraliçem” diye yanıt verdi.
Ardından Gazino Bahçeşehir’de yeni yıla assolist olarak giren Demir, iki mekanda toplam 4 buçuk saat şarkı söyledi.
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|18
|20
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|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
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|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
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|18
|13
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|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
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|17
|34
|4. M. United
|16
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|17
|28
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|18
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|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
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|14
|19. Wolves
|17
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|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
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|38
|3. Real Sociedad
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|29
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|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
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|7. Villarreal
|15
|24
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|15
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