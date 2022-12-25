Demet Akalın: Sahnede Derli Toplu Giyinirsek Güzel Olur

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, tüm çalışanlarına Hilton İstanbul Bakırköy'de çok özel bir yılbaşı daveti düzenledi. Demet Akalın ve Zeynep Dizdar’ın sahne aldığı gecenin ev sahipliğini yapan Akyürek, konuklarıyla tek tek ilgilendi.

Demet Akalın'ın sahne öncesinde konuklarına ve iş ortaklarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Akyürek, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş Kadın Basketbol takımıyla yaptıkları sponsorluk anlaşmasının ardından yılbaşında da futbol takımının sırt sponsoru olacağını açıkladı.

İki yılda GKN Kargo’nun 400 milyon TL'den fazla yatırım gerçekleştirdiğini ifade eden Akyürek, “Cumhurbaşkanımızın asgari ücrete yaptığı zammı olumlu buluyorum Çalışanlara bu zorlu dönemde çok destek oldu. Burada firmalara da görev düşüyor. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Hükümetimizin önderliğinde biz kazancımızı çalışanlarımızla bölüşmek zorundayız. Her çalışanımıza Bin TL yakıt desteği ve hiçbir firmanı yapmadığı bir şeyi yaparak ayrıca her ay bin beş yüz TL erzak yardımı yapacağız. GKN kargoyu daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜ İYİ SENELER OLSUN”

Sahne öncesi basının karşısına çıkan Demet Akalın, “Gökhan Akyürek'in bende kıymeti çok var. Çünkü sağ olsun geçtiğimiz yangınlarda erzak ve yangın tüpleri taşıdı. Allah razı olsun. Bir daha kötü günleri yaşatmasın bize Tanrım. Hepimizin için barışla, sağlıkla enflasyonun düştüğü iyi seneler olsun” dileklerinde bulunarak konuşmasına başladı.

“HİRA’NIN TİKTOK’TAN GÖNDERDİĞİ BÜTÜN PARALARI GERİ ALDIK”

Kızı Hira ile birlikte Amsterdam konserinden çok mutlu döndüklerini ifade eden Akalın, kızının sosyal medyada Kuzey Koreli kızların etkisinde kaldığını ifade etti. Ünlü sanatçı, TikTok canlı yayınında bilmeden sosyal medya fenomen Özgür Balakar’a para gönderen kızı Hira’nın gönderdiği bütün paraları geri aldığını açıkladı.



İbrahim Erkal’ın tribüte albümünde şarkısını başkası okuduğu için yer alamayacağını belirten Akalın, “Çok üzüntülüyüm. Trabzonspor hengâmesinde benim şarkıyı başkası okumuş. Projeyi ilk önce duyan benim. Onların işi güzel gitsin. Hakkı Yalçın’ın ve Tüdanya’nın bir projesinde olacağım. Çok güzel bir şarkı seçtim. Ayrıca kendi albümüme hazırlanıyorum “diyerek yeni projelerini anlattı.

SAHNEDE DERLİ TOPLU GİYİNİRSEK GÜZEL OLUR

Sanatçıların sahne kıyafetleri konusu açıldığında Akalın, “Artık kılık kıyafet konusu gündemini benim için yitirdi. Tabii ki derli toplu giyinirsek güzel olur” dedi.

Müziğin her tarzını sahnesine taşıyan Demet Akalın, sahne kıyafeti ve performansı ile tam not aldı.





Gökhan Akyürek’in 3 yaşına giren kızı Lilya’nın doğum gününü konser sırasında kutlayan Demet Akalın, sürpriz pastanın mumlarını sahneye çağırdığı Akyürek ailesiyle üfleyerek kesti.





ZEYNEP DİZDAR’DAN CEM YILMAZ'A DESTEK

Demet Akalın’dan sonra sahneye çıkan Zeynep Dizdar ise Cem Yılmaz’ın nafaka davasında “Annenin eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir” itirazını haklı bulduğunu belirtti.

Ahu Yağtu’yu isim vermeden eleştiren Dizdar “Belli bir yaşa kadar çocuk için ödeme yapılır ama onan sonra anne de baba da katkıda bulunacak. Ömür boyu babanın katkıda bulunması yanlış. Ben olsam boşandığım kişinin sürekli bana destek olmasını istemem. Kadının bu kadar erkeğe muhtaç olmasını ben sevmiyorum” dedi.