Son Dakika

Demet Akalın: Sahnede Derli Toplu Giyinirsek Güzel Olur

Demet Akalın ve Zeynep Dizdar, GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek’in tüm çalışanlarına Hilton İstanbul Bakırköy'de verdiği yılbaşı davetinde sahne aldı. Sanatçıların sahne kıyafetleri konusu açıldığında Akalın, “Artık kılık kıyafet konusu gündemini benim için yitirdi. Tabii ki derli toplu giyinirsek güzel olur” dedi.

Magazin 25.12.2022, 16:32 25.12.2022, 16:50 Emrah
Demet Akalın: Sahnede Derli Toplu Giyinirsek Güzel Olur

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, tüm çalışanlarına Hilton İstanbul Bakırköy'de çok özel bir yılbaşı daveti düzenledi. Demet Akalın ve Zeynep Dizdar’ın sahne aldığı gecenin ev sahipliğini yapan Akyürek, konuklarıyla tek tek ilgilendi.  

Demet Akalın'ın sahne öncesinde konuklarına ve iş ortaklarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Akyürek, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş Kadın Basketbol takımıyla yaptıkları sponsorluk anlaşmasının ardından yılbaşında da futbol takımının sırt sponsoru olacağını açıkladı.

İki yılda GKN Kargo’nun 400 milyon TL'den fazla yatırım gerçekleştirdiğini ifade eden Akyürek, “Cumhurbaşkanımızın asgari ücrete yaptığı zammı olumlu buluyorum Çalışanlara bu zorlu dönemde çok destek oldu. Burada firmalara da görev düşüyor. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Hükümetimizin önderliğinde biz kazancımızı çalışanlarımızla bölüşmek zorundayız. Her çalışanımıza Bin TL yakıt desteği ve hiçbir firmanı yapmadığı bir şeyi yaparak ayrıca her ay bin beş yüz TL erzak yardımı yapacağız. GKN kargoyu daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜ İYİ SENELER OLSUN”

Sahne öncesi basının karşısına çıkan Demet Akalın, “Gökhan Akyürek'in bende kıymeti çok var. Çünkü sağ olsun geçtiğimiz yangınlarda erzak ve yangın tüpleri taşıdı. Allah razı olsun. Bir daha kötü günleri yaşatmasın bize Tanrım. Hepimizin için barışla, sağlıkla enflasyonun düştüğü iyi seneler olsun” dileklerinde bulunarak konuşmasına başladı.

“HİRA’NIN TİKTOK’TAN GÖNDERDİĞİ BÜTÜN PARALARI GERİ ALDIK”

Kızı Hira ile birlikte Amsterdam konserinden çok mutlu döndüklerini ifade eden Akalın, kızının sosyal medyada Kuzey Koreli kızların etkisinde kaldığını ifade etti. Ünlü sanatçı, TikTok canlı yayınında bilmeden sosyal medya fenomen Özgür Balakar’a para gönderen kızı Hira’nın gönderdiği bütün paraları geri aldığını açıkladı.


İbrahim Erkal’ın tribüte albümünde şarkısını başkası okuduğu için yer alamayacağını belirten Akalın, “Çok üzüntülüyüm. Trabzonspor hengâmesinde benim şarkıyı başkası okumuş. Projeyi ilk önce duyan benim. Onların işi güzel gitsin. Hakkı Yalçın’ın ve Tüdanya’nın bir projesinde olacağım.  Çok güzel bir şarkı seçtim. Ayrıca kendi albümüme hazırlanıyorum “diyerek yeni projelerini anlattı.

SAHNEDE DERLİ TOPLU GİYİNİRSEK GÜZEL OLUR

Sanatçıların sahne kıyafetleri konusu açıldığında Akalın, “Artık kılık kıyafet konusu gündemini benim için yitirdi. Tabii ki derli toplu giyinirsek güzel olur” dedi.
Müziğin her tarzını sahnesine taşıyan Demet Akalın, sahne kıyafeti ve performansı ile tam not aldı.


 
Gökhan Akyürek’in 3 yaşına giren  kızı Lilya’nın doğum gününü konser sırasında kutlayan Demet Akalın, sürpriz pastanın mumlarını sahneye çağırdığı Akyürek ailesiyle üfleyerek kesti.


 
ZEYNEP DİZDAR’DAN CEM YILMAZ'A DESTEK

Demet Akalın’dan sonra sahneye çıkan Zeynep Dizdar ise Cem Yılmaz’ın nafaka davasında “Annenin eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir”  itirazını haklı bulduğunu belirtti.

Ahu Yağtu’yu isim vermeden eleştiren Dizdar “Belli bir yaşa kadar çocuk için ödeme yapılır ama onan sonra anne de baba da katkıda bulunacak. Ömür boyu babanın katkıda bulunması yanlış. Ben olsam boşandığım kişinin sürekli bana destek olmasını istemem. Kadının bu kadar erkeğe muhtaç olmasını ben sevmiyorum” dedi.  

#Gökhan Akyürek #Demet Akalın #Zeynep Dizdar #yılbaşı #GKN Kargo
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 14 27
4. Konyaspor 15 27
5. Başakşehir 14 27
6. Trabzonspor 14 26
7. Kayserispor 14 23
8. Beşiktaş 14 23
9. Gaziantep FK 14 17
10. Alanyaspor 15 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Keçiörengücü 18 32
3. Bandırmaspor 18 31
4. Pendikspor 18 30
5. Boluspor 18 30
6. Samsunspor 17 29
7. Bodrumspor 17 29
8. Manisa FK 18 28
9. Rizespor 17 29
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 17 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4