Demet Akalın'ın Vize Sitemi

şarkıcı Kanada'da konser vermek için anlaşan şarkıcı, vizesinin halen çıkmamasına sitem etti. Akalın, "Aralık ayında Kanada Toronto'daki konserimiz için biletler aldınız biliyorum. Sizlere kavuşmak için aylar önce bende Kanada konsolosluğuna başvurumu yaptım ama vize için halen cevap yok. Şubatta buluşmak istiyorum. Lütfen vize verin Kanada Konsolosluğu" diye yazdı. Ünlü Demet Akalın , Twitter'dan sitem etti. Önümüzdeki ay'davermek için anlaşan şarkıcı,sinin halen çıkmamasına sitem etti. Akalın, "Aralık ayında Kanada Toronto'daki konserimiz için biletler aldınız biliyorum. Sizlere kavuşmak için aylar önce bende Kanada konsolosluğuna başvurumu yaptım ama vize için halen cevap yok. Şubatta buluşmak istiyorum. Lütfen vize verin Kanada Konsolosluğu" diye yazdı.

Şarkıcı, bir takipçisinin, "Demet Akalın bile olsan Türkiye'den gelenleri almak istemiyor Kanada" sözlerine, "Orada yaşayan sevenler için gidiyorum daha doğrusu gitmek istiyoruz. Bakalım" karşılığını verdi.

Tolga Çevik'e kasım ayındaki gösterisi için vize çıkmamıştı. Kanada Konsolosluğu'na yaptığı vize başvurusu reddedilen komedyen Tolga Çevik, 10 Kasım'daki gösterisini 2023 yılına ertelemek zorunda kalmıştı.