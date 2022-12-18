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Demet Akalın'dan Yılbaşı Açıklaması
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yılbaşı gecesiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündem yarattı. Akalın'ın mesajı kısa sürede hayranlarını ikiye böldü. İşte haberin detayları...
Demet Akalın, yılbaşı gecesiyle ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.
Şarkıcı, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır" diyenlere şey diyin, "Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız" yazdı. Akalın'ın bu mesajı yeni bir polemik yarattı.
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