Demet Akalın'dan Yılbaşı Açıklaması 

Demet Akalın, yılbaşı gecesiyle ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.

Şarkıcı, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır" diyenlere şey diyin, "Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız" yazdı. Akalın'ın bu mesajı yeni bir polemik yarattı.