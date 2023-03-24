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Demet Akalın 600 bin TL'lik Teklifi Bakın Neden Reddetti?
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bir TV programı için teklif aldı. Teklif sonrası astrologların kapısını çalan Akalın, 50 programdan 600 bin TL kazanacağı teklifi reddetti. İşte detaylar...
Demet Akalın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek olmuştu. Evlerini depremzedeler için açan Akalın, "Depremzedeler en çok barınma sorunu yaşıyor. Eğer siz de evinizi onlara açmak istiyorsanız Evim Yuvan Olsun projesine katılın.
Yaralarımızı birlikte saralım." demişti. Ünlü şarkıcı, İstanbul-Pendik'te bulunan dört evi ile Beykoz'daki evini 1 yıllığına depremzedelere tahsis etmişti. Depremzedeler için açtığı evlerin eşyasız olduğunu belirten Demet Akalın, yardımseverlerden ev eşyaları için destek istemişti. Ünlü şarkıcının işte bu çağrısı karşılık bulmuştu.
Ünlü bir mobilya şirketinin sahibi Emine Konar, evlerin Akalın'ın depremzedeler için kapılarını açtığı evlerin eşyalarını dizdi. Son olarak Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalından yemek programı teklifi aldı. Haftanın 3 günü stüdyoya girip, ayda 600 bin TL alacaktı. Ancak şarkıcı, astrologlara danışıp olumsuz yanıt alınca 50 bölümlük bu teklifi geri çevirdi. Sonra da sosyal medyadan "Astrologları dinleyip 50 bölümlük TV yemek programını reddettik. Program tutarsa vallahi vebali sizsiniz" dedi. (Posta)
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