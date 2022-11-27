Della Miles'tan muhteşem performans

Türk gelinlik damatlık abiye markalarını dünyaya tanıtan Wedding Style Dergisi IF Wedding Fuarı’nda yine muhteşem bir şova imza attı.

16 yıldır dünyanın en önemli Wedding fuarlarında Türk düğün modasını temsil eden Wedding Style Dergisi, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nda Nalan Oğuz'un ev sahipliğinde düzenlediği karma defilede, Türkiye’nin efsanevi gelinlik damatlık abiye markalarını aynı zamanda podyuma çıkardı.

Michael Jackson ve Whitney Houston gibi isimlerle çalışan Della Miles’ın muhteşem sahne performansıyla taçlanan gecede, Bianco Vita, Serabella, Torres, Maxra Govana, Sima Couture gibi Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş markaların 2023 koleksiyonlarından sergilediği bir kaç parça izleyicilerden tam not aldı.

Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Della Miles "Açıkçası burada çok yetenekli insanlar var, tüm tasarımcılar ve kıyafetleri taşıyan modeller hepsi de çok güzeller, bunu yapabilmek için çok özel bir karaktere sahip olmanız lazım. Ayrıca kıyafetler çok ağırdı, kızların çok güçlü olduğunu söylemeliyim" dedi. Della Miles Türk yemeklerinden en çok Adana kebabı sevdiğini de belirtti.

Wedding Style Show -IF Wedding defilesi sahne şovu ve katılımcı markaların kalitesi ve üst düzey atmosferi ile izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

