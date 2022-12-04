Delalım'a Ufuk Özel yorumu

Türk Halk Müziği’nin önemli sesi Ufuk Özel, eski şarkılara nefes vermeye devam ediyor.

Daha önce sanatçı Haktan ile birlikte 'Bahçede Yeşil Çınar' şarkısını yeniden düzenleyerek yaptığı düet ile adından söz ettiren Ufuk Özel bu kez de Diyarbakır'ın meşhur türküsü Delalım'a yeni bir soluk getirdi. Ufuk Özel'in, Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan Delalım isimli tekli çalışması dijital platformlarda yayınlandı. Söz ve müziği anonim olan Serkan Türker'in yorumladığı Delalım büyük beğeni topladı.

