Dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
Ünlü isim Defne Samyeli son zamanlarda özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Samyeli'nin son verdiği dekolteli poz ise sosyal medyayı yıktı geçti.
Tarzı, açıklamaları, kariyeriyle sıklıkla konuşulan Defne Samyeli, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Defne Samyeli, takipçilerinin beğenisini topladı.
49 yaşındaki Defne Samyeli, iddialı elbisesiyle sahneye çıkarak hem güzelliği hem de sahne enerjisiyle konuklarını adeta büyüledi.
Samyeli bu dekolteli pozunu da sosyal medyada paylaştı. Samyeli’nin bu pozu dakilalr içerisinde binlerce beğeni aldı.
"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"
Deren ve Derin adında iki kızı olan Samyeli "Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun... Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" diye konuşmuştu.
İşte Defne Samyeli'nin o pozu...
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Konyaspor
|12
|20
|7. Beşiktaş
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Ankaragücü
|10
|8
|14. Sivasspor
|11
|10
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Hatayspor
|10
|10
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|22
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Bodrumspor
|10
|18
|4. Pendikspor
|10
|18
|5. Samsunspor
|11
|17
|6. Boluspor
|9
|16
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Göztepe
|10
|14
|10. Bandırmaspor
|10
|14
|11. Manisa FK
|9
|13
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|10
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|11
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|29
|2. Arsenal
|11
|28
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. Chelsea
|12
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|12
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|31
|2. Real Madrid
|11
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Osasuna
|12
|20
|7. Athletic Bilbao
|11
|18
|8. Villarreal
|11
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Getafe
|11
|10
|17. Sevilla
|12
|10
|18. Cadiz
|12
|10
|19. Girona
|11
|9
|20. Elche
|11
|4