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Defne Joy Foster'ın Annesinden Olay Hıncal Uluç Açıklaması!

Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, kızının vefatı sonrası bir köşe yazısı kaleme alıp 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç'un ölümünün ardından suskunluğunu bozdu. Foster, Hıncal Uluç hakkında şok eden ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Magazin 22.11.2022, 12:03 22.11.2022, 12:17 arif hür
Defne Joy Foster'ın Annesinden Olay Hıncal Uluç Açıklaması!

Hıncal Uluç'un vefatı sonrası açıklama yapan Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, "Defne onu kapıda bekliyor. Zalim ve korkunç biriydi. Kızımı bir kez daha öldürmüştü. Cenazesinde imam ‘Merhumu nasıl bilirdiniz?’ diye sorunca 'Kötü biriydi' diye bağırmak istiyorum" dedi.

Hıncal Uluç'un ölümünün ardından 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

"'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM' DİYE BAĞIRMAK İSTİYORUM"

Hıncal Uluç'un vefatının ardından anne Hatice Foster gazeteci Mustafa Hoş'a açıklamada bulundu. O konuşmayı anlatan Hoş, "Hıncal Oluç’un ölümüyle büyük bir çoğunluk onun Defne Joy Foster zalimliğini hatırladı. Defne Joy Foster’in annesi Hatice Foster ile görüştüm ve duygularını sordum.

Hatice Foster; 'Defne onu kapıda bekliyor. Zalim ve korkunç biriydi. Kızımı bir kez daha öldürmüştü. Cenazesinde imam ‘Merhumu nasıl bilirdiniz?’ diye sorunca 'Kötü biriydi' diye bağırmak istiyorum.

‘Hakkınızı helal ediyor musunuz’ dediğinde de ‘Etmiyorum’ diye haykırmak istiyorum. Sosyal medyada yazılanları okudukça ağlıyorum. Benim yavrumu öldürdüler. Kızımı ne güzel anıyorlar. Hıncal zalimine de hakkını veriyorlar. Herkese tek tek teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı." dedi.

NE YAŞANMIŞTI?

Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Foster'ın vefatı tüm ülkede derin bir üzüntü yaratmıştı. 2 yıl boyunca tutuksuz yargılanan Kerem Altan 12 Şubat 2015 tarihinde 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanmasını geri bırakılmıştı.

Foster'ın annesinin 11 yıllık adalet arayışı da geçtiğimiz ocak ayında sonuçsuz kalmıştı. Altan hakkındaki soruşturmaya, Altan'ın herhangi bir kusurunun olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından kaleme aldığı köşe yazısında Foster için 'Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır' demişti.

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