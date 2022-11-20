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Defilede "Terörü Lanetliyoruz" pankartı açıldı 

Asr-ı Nazende defilesinde podyuma çıkan Wilma Elles, Tuğba Özay ve Duygu Çakmak, podyumda "Terörü Lanetliyoruz" yazılı pankart açtı...

Magazin 20.11.2022, 13:49 Emrah
Defilede "Terörü Lanetliyoruz" pankartı açıldı 

Geçtiğimiz sene "Kadına Şiddet" temalı defilesiyle gündem olan İzmir merkezli gelinlik ve abiye markası Asr-ı Nazende, bu kez de terörü ele aldı. Tülay Ersoy ve Gülay Erol kardeşlerin sahibi olduğu firma, Çeşme Boyalık Beach Otel'de bayi toplantısı ve yeni sezon koleksiyon sunumu gerçekleştirdi. Fi Ajans ortakları Fatih İlgaz ve Onur Ünsal koreografisinde düzenlenen etkinlikte podyuma çıkan Wilma Elles, Tuğba Özay ve Duygu Çakmak, defilenin sonunda "Terörü Lanetliyoruz" yazılı pankart açtı.

Hemen ardından salonda bulunan konuklar ve mankenler, geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Aralarında yabancı mankenlerin de yer aldığı İzmirli modellerle birlikte görev alan ünlü mankenler, konuklara 2023 gelinlik ve abiyelerini sergiledi. Defile arasında mini konser veren Tuğba Özay, giydiği simsiyah gelinlikle adeta terörü kınama mesajı verdi.

Wilma Elles: Tekrar Türkiye'de yaşamak istiyorum

Teröre karşı vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirten Wilma Elles, "Herkes etrafında şüpheli bir şey gördüğünde emniyete haber versin. Lütfen özellikle trafikte ambulanslara yol verin. Ambulanslar hayat kurtarıyorlar" uyarısında bulundu. Kısa bir süre ABD'de ve Almanya’da yaşadığını söyleyen Elles, "Tekrar Türkiye'de yaşamak istiyorum. Çevrem, arkadaşlarım, aşkım her şeyim burada. Yeni bir diziye başladım. 8 bölüm çektik. Maalesef detayları paylaşamıyorum. Çok heyecanlı bir dizi. 2023'te benim için çok farklı sürprizler olacak" diyerek tekrar Türkiye'de yaşamak istediğini dile getirdi.

Tuğba Özay: Evlilik hayalim yok

Defilenin finalinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Tuğba Özay da "Bu olay hepimizi derinden etkiledi. Umuyorum bu son olsun. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyorum" diyerek terörü kınadı. Ardından muhabirlerin evlilik ile ilgili sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Evlenmek gibi bir kaygım yok. Geçtiğimiz günlerde babamla uzun bir sohbet ettik ve babam bana bunu sordu. Annemle babam 46 yıldır evli. Ben de babama 'sizin döneminizdeki evlilikler artık kalmadı' dedim. Artık insanlar birbirine tahammül edemiyor. Büyük bir aşkla evleniyorlar, üç gün sonra boşanıyorlar. Sadece ünlüler için konuşmuyorum, toplumun her kesiminde var bu. O yüzden evlilik hayalim yok"

#Wilma Elles #tuğba özay #defile #Magazin #Snobmagazin
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