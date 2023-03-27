Defile Rekortmeni Simge Ünal Dubai Yolcusu

Moda haftasında yurt dışından gelen katılımcıların da dikkatini çeken ünlü model, Dubai'de şube açacak olan bir moda markasının yüzü olacak.

"Aslen İzmirli olduğum için İzmir'deki organizasyon bana şans getirdi. Burada yeni bir anlaşma yaptım ve Dubai'ye gidiyorum" diyen ünlü model, bir sonraki hedefinin de Avrupa'daki moda haftalarında podyuma çıkmak olduğunu da belirtti.

