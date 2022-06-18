Dedikodulara fotoğraflı yanıt!
Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çiftinin yollarını ayırdığı ileri sürülmüştü. Dedikoduların ardından birlikte objektif karşısına geçen ikili, böylece söylentileri yalanlamış oldu.
Yasemin Kay Allen ile kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. Sürpriz birlikteliklerini doğrulayan Allen, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem." demişti.
Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin ilişkilerini sonlandırdıkları ileri sürüldü. Çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia edildi.
Ancak oyuncu çift, Instagram'dan yayınladıkları gönderi ile haklarında çıkan dedikoduları yalanladı. Allen, sevgilisiyle birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda." mesajı verdi.
Tüm bu yaşananların ardından sevgililer, Bodrum’da bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte ilk kez birlikte poz veren Yasemim Allen ve Tolga Güleç, ayrılık iddialarını bir kez daha yalanlamış oldu.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
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